سمو أمير البلاد يغادر السعودية بعد ترؤس سموه وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم مطار الملك خالد الدولي وذلك بعد أن ترأس وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي العالمي (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية).

وقد كان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي وسعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح وأعضاء السفارة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.