سمو أمير البلاد يستقبل ولي العهد السعودي على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مساء اليوم أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي (التعاون الدولي والنمو والطاقة من اجل التنمية) وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض.

هذا وقد نقل سموه حفظه الله ورعاه خلال اللقاء تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة راجيا من الباري عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية ويحفظه بكرم عنايته وأن يسبغ على المملكة العربية السعودية الشقيقة نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية الطيبة التي جسدت عمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة والتأكيد على دفعها نحو آفاق أرحب وتوسيع أطر التعاون بين البلدين الشقيقين وتعزيز التكامل الراسخ والوثيق بينهما في شتى المجالات وعلى كافة الاصعدة كما تم خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرز المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

حضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه رعاه الله.

سمو أمير البلاد يستقبل ولي العهد السعودي