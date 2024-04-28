الدوري الإيطالي: إنتر يحتفل باللقب بالفوز على تورينو

احتفل انتر ميلان بإحرازه لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم مطلع الأسبوع، عندما واصل حفاظه على سجله خاليا من الخسارة للمباراة الثامنة والعشرين تواليا بفوزه على ضيفه تورينو 2-0 ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين.

وأمام حشد جماهيري بلغ 75 ألفا على ملعب “سان سيرو” الذي ضمن على أرضيته الاثنين الماضي لقبه العشرين على حساب غريمه التقليدي وجاره ميلان، فاز “نيراتسوري” بفضل ثنائية صانع ألعابه الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو (56 و60 من ركلة جزاء).

وحافظ إنتر على سجله خاليا من الخسارة منذ سقوطه أمام ضيفه ساسوولو 1-2 في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، وكانت الخسارة الوحيدة له حتى الآن في الدوري.

وكانت المباراة أمام تورينو مقررة السبت، لكن رابطة الدوري أجلتها الى ظهر الاحد لفسح المجال امام إنتر للاحتفال بلقبه. وتلي المباراة مرور حافلة مكشوفة بطابقين في شوارع المدينة.

وعانى أصحاب الأرض في الشوط الأول، حيث أهدر تورينو فرصتين لاقتناص التقدم عن طريق الكولومبي دوفان ساباتا (15 و17).

لكنّ الأمور ذهبت إلى الأسوأ بالنسبة للضيوف بعد طرد لاعبهم الفرنسي أدريان تاميزيه قبل نهاية الشوط الأول (40) بعد أن عرقل الأرميني هنريخ ييختاريان المنفرد.

وأحكم انتر قبضته على المباراة في الشوط الثاني، فسجّل له تشالهان أوغلو هدفين في غضون أربع دقائق أسهما في تعزيز رصيد فريق المدرب سيموني إنزاغي إلى 89 نقطة (28 فوزا مقابل 5 تعادلات وخسارة يتيمة).

وقال التركي الذي رفع غلته من الاهداف الى 13 هذا الموسم، لمنصة “دازون” للبث التدفقي: “لم أكن أظنّ أنني سأسجّل مرتين اليوم وسألعب جيداً في ملعبٍ مكتظّ بالجماهير وأستمتع بالأمر إلى هذا الحدّ”.

ويتقدم إنتر بفارق شاسع بلغ 19 نقطة عن جاره ميلان الثاني و24 عن يوفنتوس الثالث.

ويملك إنتر فرصة تحطيم العديد من الأرقام القياسية في الـ”سيري آ” قبل نهاية الموسم في 26 أيار/مايو، ومنها تسجيل أكبر فارق بين البطل ووصيفه (22 نقطة بين إنتر وروما في موسم 2006-2007).

وفرض أودينيزي التعادل على مضيفه بولونيا المنقوص 1-1 وحرمه من الصعود إلى المركز الثالث أمام يوفنتوس بفارق الأهداف.

وسجّل الأرجنتيني مارتن باييرو هدف السبق لأودينيزي (45+1)، قبل أن يتلقى أصحاب الأرض ضربةً قاسية بطرد الهولندي سام بوكيما (64)، لكنهم تعادلوا بفضل البلجيكي أليكسي سالماكرز (78).

وبقيَ بولونيا رابعاً بـ63 نقطة، بفارق نقطتين عن يوفنتوس المتعادل سلبا مع ميلان السبت، فيما رفع أودينيزي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير المُهدّد بالهبوط، بفارق نقطتين عن فروزينوني وفيرونا، كما إمبولي الذي يلعب مع أتالانتا لاحقاً.

ويلعب لاحقا أيضا نابولي مع روما، وفيورنتينا مع ساسوولو، وتُختتم المرحلة الاثنين بمواجهة جنوى وكالياري.