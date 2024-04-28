سمو أمير البلاد يستقبل رئيس وزراء باكستان على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

سمو أمير البلاد يستقبل رئيس وزراء باكستان على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عصر اليوم رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد شهباز شريف والوفد المرافق على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية) وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض.

هذا وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما قدم معاليه دعوة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لزيارة جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

حضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه رعاه الله.