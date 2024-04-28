خمسة قتلى بينهم مغن وعضو في مجلس بلدي في جنوب غرب كولومبيا

خمسة قتلى بينهم مغن وعضو في مجلس بلدي في جنوب غرب كولومبيا

قتل خمسة أشخاص بينهم مغن وعضو في مجلس بلدي، في حادثين منفصلين الجمعة والسبت في جنوب غرب كولومبيا المضطرب، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وقُتل عضو المجلس البلدي جون فريدي جيل بالرصاص بعد ظهر السبت في خاموندي في مقاطعة فالي ديل كاوكا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السياسي كان يساريا وعضوًا في حزب السكان الأصليين “الحركة البديلة الاجتماعية للسكان الأصليين” (مايس). وقد كان في مطعم عندما تم إطلاق النار عليه.

وقال المجلس البلدي للمدينة على منصة إكس “هذا عمل جبان يقوض الديموقراطية ومؤسساتنا”.

من جهة أخرى، صرح ميلر هورتادو مسؤول الأمن في مقاطعة كاوكا لتلفزيون كاراكول، إن مغني الموسيقى الشعبية الشهير سيباستيان مونيوس قُتل مع ثلاثة أشخاص آخرين في إطلاق نار في كورينتو. وفتحت السلطات تحقيقا.

وقالت فرقته في منشور على انستغرام إن الفنان كان في صالة تم استئجارها لتقديم حفلة موسيقية خاصة.

وكاوكا وفالي ديل كاوكا من المناطق الأكثر اضطرابا في البلاد التي ما زالت غارقة في نزاع مسلح على الرغم من الاتفاق المبرم في 2016 مع مقاتلي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) الماركسية.

وتشهد المنطقتان باستمرار معارك بين الجيش و”هيئة الأركان المركزية” أكبر الفصائل المنشقة عن حركة فارك السابقة. وينشط مقاتلو الفصيل في المنطقتين ويشاركون في عمليات تهريب للكوكايين مثل المجموعات الأخرى.