دولة الكويت تدين الهجوم الارهابي على حقل غاز في كردستان العراق

أدانت دولة الكويت اليوم الأحد الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل غاز في إقليم كردستان في العراق الشقيق باستخدام طائرات مسيرة مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية مجددا في بيان لها رفض دولة الكويت لكافة صور الارهاب أيا كان مرتكبوه وأيا كانت أغراضه وتشدد على تضامنها مع الحكومة العراقية في اتخاذ كافة الإجراءات والسبل الكفيلة للحفاظ على أمن العراق واستقراره مع دعوة المجتمع الدولي مجددا للتكاتف والتعاون لدحض أوجه الإرهاب والعنف.

‏كما نقلت الوزارة صادق تعازي ومواساة دولة الكويت لجمهورية العراق وإلى ذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.