وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين الهجوم الارهابي على حقل غاز في كردستان العراق

28 أبريل، 2024
0 101 أقل من دقيقة

أدانت دولة الكويت اليوم الأحد الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل غاز في إقليم كردستان في العراق الشقيق باستخدام طائرات مسيرة مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية مجددا في بيان لها رفض دولة الكويت لكافة صور الارهاب أيا كان مرتكبوه وأيا كانت أغراضه وتشدد على تضامنها مع الحكومة العراقية في اتخاذ كافة الإجراءات والسبل الكفيلة للحفاظ على أمن العراق واستقراره مع دعوة المجتمع الدولي مجددا للتكاتف والتعاون لدحض أوجه الإرهاب والعنف.

‏كما نقلت الوزارة صادق تعازي ومواساة دولة الكويت لجمهورية العراق وإلى ذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

المصدر
كونا
الوسوم
28 أبريل، 2024
0 101 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره تكريم كوكبة من المعلمين والمدارس المميزة غدا الاثنين

28 أبريل، 2024

الهلال الأحمر: انطلاق حملة إنسانية لمساعدة النازحين بأرمينيا

27 أبريل، 2024

دولة الكويت تقدم مساهمة طوعية لوكالة الـ”أونروا” بقيمة 30 مليون دولار

27 أبريل، 2024

وزارة الكهرباء: أعمال صيانة لبعض محطات التحويل الثانوية في المحافظات الست

26 أبريل، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى