فدوى درويش: اتحاد شركات الاستثمار يصدر أول مجلة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الكويت

للمرة الأولى في الكويت أصدر اتحاد شركات الاستثمار أول مجلة في الكويت باستخدام الذكاء الاصطناعي وجاء ذلك من خلال طرح العدد السابع عشر من مجلة المستثمر حيث يركز على مستقبل الذكاء الاصطناعي في الكويت، ودول مجلس التعاون الخليجي، والعالم.

وأوضح الإتحاد في بيان صحفي أن العدد سلط الضوء على التأثيرات المتوقعة للذكاء الاصطناعي على البشرية وسوق العمل على المديين القريب والبعيد.

نقطة تحول

وفي سياق البيان الصحفي قالت السيدة / فدوى درويش – أمين عام الاتحاد: “إن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول في مجال النشر بالكويت والمنطقة”.

وأضافت “نحن في اتحاد شركات الاستثمار نفخر بأن نكون سباقين في تبني وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي، مما يعكس رؤيتنا لمستقبل يتسم بالابتكار والفعالية ونؤمن بأن الذكاء الاصطناعي سيعزز من قدراتنا على تقديم محتوى ذو قيمة وأثر معرفي واسع لقرائنا”.

تحليلات عميقة

وأشارت السيدة فدوى درويش إلى أن المجلة تقدم تحليلات عميقة ومعطيات إحصائية تبين سرعة نمو هذه التكنولوجيا وكيف أنها تسهل العمليات في مختلف القطاعات من الرعاية الصحية وصولاً إلى الخدمات المالية، وتتناول المجلة حسب تصريحات السيدة / فدوى درويش التوجهات الجديدة والابتكارات

في مجال الذكاء الاصطناعي وأثرها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.

تقنية متقدمة

وتم إعداد هذه المجلة بأدوات تقنية متقدمة تمكن من توليد المحتوى النصي والبصري بصورة آلية، مما يجعل كل مقال وتقرير فيها نموذجاً للدقة والابتكار، ويُعتبر هذا العدد خطوة رائدة في استخدام تكنولوجيات النشر الحديثة ويُظهر القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام.

يذكر أن مجلة المستثمر بمثابة مرجع مهم لكل المهتمين بأحدث التقنيات وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع، وهي تُبشر بعصر جديد من المجلات التي تعتمد بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة وسرعة الإنتاج الصحفي.