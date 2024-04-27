بلينكن يتوجه إلى السعودية للمشاركة في اجتماع اقتصادي وآخر حول غزة

بلينكن يتوجه إلى السعودية للمشاركة في اجتماع اقتصادي وآخر حول غزة

سيكون وزير الخارجية الأميركي ضمن عدد من القادة العالميين المتوقع حضورهم منتدى اقتصادي عالمي تستضيفه السعودية بدءا من الأحد ويتوقع أنّ يركز بقوة على الحرب الدامية المستمرة في غزة منذ قرابة سبعة أشهر.

وقال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ بريندي في مؤتمر صحافي السبت في الرياض إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن “سيأتي مباشرة من زيارته في الصين وفي طريقه إلى إسرائيل”.

ومن بين المشاركين الآخرين في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يستمر يومين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزراء خارجية ورؤساء وزراء من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.

بين هؤلاء وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ورؤساء وزراء قطر والأردن ومصر والعراق، وفقًا لبيان صحافي صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأفاد بريندي السبت أنّ 12 رئيس دولة وحكومة يشاركون في المؤتمر الذي سيضم أكثر من ألف مشارك.

وقال “هناك زخم جديد الآن في المحادثات بشأن الرهائن وأيضا من أجل (…) مخرج محتمل من المأزق الذي نواجهه في غزة”، من دون أنّ يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأضاف “ستكون هناك مناقشات بالطبع حول الوضع الإنساني المستمر في غزة” و”ستتم مناقشة الجوانب الإقليمية أيضا مع إيران” خلال ما “يحمل كل الاحتمالات لأن يصبح اجتماعا مهما جدا”.

والسبت، أعلنت حركة حماس أنّها “تدرس” ردّ الاحتلال على اقتراح بشأن هدنة محتملة في غزّة مرتبطة بإطلاق سراح رهائن محتجزين بالقطاع، غداة وصول وفد مصري إلى الأراضي المحتلة في محاولة لاستئناف المفاوضات المتعثرة.