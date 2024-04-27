أمين الجامعة العربية: اوضاع العمل في فلسطين هي الأسوأ في العالم

قال الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط اليوم السبت ان اوضاع العمل في فلسطين هي الأسوأ في العالم بسبب ممارسات الاحتلال الاسرائيلي داعيا الدول المانحة التي اوقفت تمويل وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) الى مراجعة مواقفها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ابوالغيط في افتتاح الدورة ال50 لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد ببغداد بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين واعضاء منظمات اصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية بينها الكويت.

وقال ابوالغيط ان ما يراه العالم اليوم من مشاهد مروعة في غزة يمثل جريمة ستبقى اثارها باقية على اوضاع العمل في فلسطين لعقود قادمة مستشهدا بالتقديرات الاولية الواردة من وزارة العمل الفلسطينية التي تقول ان الاشهر الخمسة الاولى من هذه الحرب تسببت بفقدان اكثر من 550 الف وظيفة ما شكل عبئا لا يستطيع الاقتصاد الفلسطيني تحمله.

ورأى ان جريمة الابادة الجماعية هناك لم تتسبب باستشهاد اكثر من 35 الف فلسطيني فحسب بل حرمت مئات الالاف من المعاقين نتيجة الحرب من الحصول على فرص عمل كريمة وشردت من يعولهم ودمرت اماكن عملهم كما ستحرم ملايين الاطفال الفلسطينيين من التعليم الذي يمكنهم من الحصول على فرص عمل لائقة مستقبلا.

وتابع “فوق ذلك كله اتهمت سلطات الاحتلال وكالة اونروا التي تشغل 30 الف شخص في كل جوانب نشاطاتها وتقدم المعونة لملايين الفلسطينيين ظلما وجورا بتورط عدد محدود من عمالها في هجوم السابع من اكتوبر وشنت حملة شعواء لتقويض عملها”.

ودعا الدول المانحة التي اوقفت تمويل اونروا نتيجة تلك الادعاءات الى مراجعة مواقفها لان استمرار عمل الوكالة “ضرورة اخلاقية وواجب انساني” لاسيما ان الاحتلال لم يقدم اي دلائل على تلك الادعاءات.