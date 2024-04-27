الهلال الأحمر: انطلاق حملة إنسانية لمساعدة النازحين بأرمينيا

أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم السبت انطلاق حملة إنسانية تهدف إلى تقديم مساعدات إغاثية للنازحين في أرمينيا.

وقال رئيس الفريق الميداني للجمعية خالد المطيري في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) انه تم توزيع مساعدات غذائية وبطانيات اضافة الى سخانات ومدافئ ومستلزمات للتنظيف خلال الحملة التي تستمر خمسة ايام في عدد من القرى والمناطق الارمينية.

وذكر المطيري أن اكثر من 1500 شخص سيستفيدون من المساعدات الاغاثية مؤكدا ان جمعية الهلال الاحمر الكويتي تسعى للوصول الى كل مكان لتقديم المساعدة والعون للمحتاجين والمنكوبين حول العالم.

واشار الى ان تنفيذ الحملة تم مع الصليب الاحمر الأرمني لتوزيع المساعدات على النازحين والفقراء والمحتاجين في منطقة (شيراك) بعد نزوحهم من إقليم (ناغورنو كارباخ).

وأوضح ان هذه المساهمات والمساعدات تعد امتدادا لجهود دولة الكويت الخيرية واسهاماتها في الميدان الانساني في كافة انحاء العالم ومشاطرة منها لجهود المجتمع الدولي في تقديم المساعدات الانسانية الهادفة للتخفيف من آثار التحديات الانسانية التي تواجهها الفئات المستضعفة.

يذكر ان جمعية الهلال الأحمر الكويتي تمكنت من خلال مشاريعها الانسانية والخيرية من مساعدة ودعم ملايين البشر في مختلف قارات العالم.