“زين” ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع نظّما ورشة الابتكار الرقمي وريادة الأعمال

بتنظيمٍ مُشترك من زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع – أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي، استضاف مقر زين الرئيسي بالشويخ ورشة عمل تفاعلية لطلبة وطالبات قسم علوم المعلومات بكلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت، ناقشت أساسيات النجاح في الابتكار الرقمي وريادة الأعمال.

وأتت هذه الورشة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، وتحت مظلّة مُبادرة “وطن الابتكار” التي تسعى لدعم الإبداع وتعزيز المهارات التقنية وتمكين ريادة الأعمال في المجتمع، ومشاركة خبرات القطاع الخاص مع طلبة المدارس والجامعات وحديثي التخرج والمُبادرين، ونجحت حتى اليوم بتمكين الآلاف من الشباب الطموح عبر العشرات من البرامج التفاعلية على مدار العام.

وشهدت الورشة حضور طلبة وطالبات وأعضاء الهيئة التدريسية بقسم علوم المعلومات، حيث غطّت العديد من المواضيع الأساسية مثل كيفية تأسيس الشركات الناشئة، وبناء فرق العمل، وصنع العلامة التجارية، وجذب المستثمرين، وتطوير الاستراتيجيات والمنتجات والخدمات، كما أتاحت الفرصة للطلبة لخوض تجربة التمارين العملية لتأسيس مشاريعهم الخاصة، والتدرّب على استعراضها أمام المستثمرين لجذب فرص التعاون والنمو.

كما أتت هذه الخطوة استكمالاً للتعاون المُثمر ما بين زين وقسم علوم المعلومات بكلية العلوم الحياتية، والتي شهدت أواخر العام الماضي استضافة زيارة ميدانية لطلبة وطالبات الدراسات العليا إلى مركز زين للبيانات بمنطقة الصباحية، والتي أسهمت في توسيع مداركهم وتقديم الفرصة لهم للتعرف عن قرب على جهود زين في دعم رحلة التحول الرقمي في الكويت.

وتُضاف هذه الخطوة إلى سلسلة البرامج والمُبادرات التي تقدّمها كل من زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع تحت مظلّة شراكتهما بهدف تحقيق عددٍ من الأهداف الاستراتيجية المُستدامة ضمن رؤيتهما المُشتركة، مثل دعم الابتكارات وريادة الأعمال، وتمكين أصحاب الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة الإبداع، والاستثمار في المهارات الرقمية لدى الشباب.