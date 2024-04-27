عبدالله التويجري يشارك في “قمة مركز دبي المالي العالمي للتكنولوجيا المالية” في نسختها الثانية

يشارك الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري في “قمة مركز دبي المالي العالمي للتكنولوجيا المالية DIFC Fintech Summit” ” في نسختها الثانية، والمقرر انطلاقها خلال الفترة من 6 إلى 7 مايو 2024 في مدينة جميرا بدبي تحت رعاية النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبحضور ومشاركة أكثر من 8000 من الشخصيات والقيادات المعنية في مجال التكنولوجيا المالية لاستعراض أحدث الحلول في الصناعة المالية.

قمة “مركز دبي المالي العالمي للتكنولوجيا المالية”

ووجهت اللجنة المنظمة للقمة الدعوة للتويجري ليكون ضمن قائمة المتحدثين الرئيسيين في إحدى الجلسات النقاشية بعنوان “البنوك والـ FinTech”، مستعرضاً أهم التحولات والتطورات التي حدثت خلال السنوات الاخيرة بصفة عامة وما شهده البنك من تميز في خدماته المصرفية والتحديات التي واجهها البنك وكيفية التغلب عليها، هذا إلى جانب مداخلاته في موضوعات ومحاور الحدث والتي تتعلق بمستقبل القطاع المصرفي.

وتعليقاً على ذلك قال التويجري “بصفته أحد رواد الابتكار في التكنولوجيا المالية، يلتزم بنك بوبيان بعرض تجربته الاستثنائية والناجحة في التحول الرقمي، لما يمثله ذلك من نقطة ارتكاز تقود مسيرة أعماله المصرفية وتطوير البنية التحتية لخدماته وتعزيز محفظة حلوله الرقمية، من خلال توفير فرصاً قيمة تتماشى مع الوتيرة المتسارعة لأهم ما توصلت إليه الحلول الحديثة في توظيف هذه التقنيات المالية لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وأوضح أن بوبيان دائماً ما يستهدف بحث سُبل التعاون وتبادل الخبرات لترسيخ خطواته المميزة التي بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل قطاع التقنية المالية محلياً ودولياً، مؤكداً أن المستقبل يحمل الكثير للمؤسسات المالية التى تتخذ من التكنولوجيا ركيزة أساسية في التوسع والانطلاق نحو مجالات أوسع في مختلف قطاعات الأعمال لاسيما في ظل التوقعات أن يتضاعف هذا القطاع بمعدلات نمو غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط والعالم بحلول عام 2027.

وأكد التويجري “يميزنا دائماً الاهتمام المتواصل بالابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية وتقديمها على أساس فهم واقعي لاحتياجات العملاء والمحافظة على الشفافية والثقة المتبادلين لتحقيق التميز والتفرد في ابتكار أبسط الحلول وأكثرها ملاءمة لهم”.

وتعتبر قمة دبي للتكنولوجيا المالية الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، كونه يمثل منصة تواصل فريدة تجمع أبرز الأسماء والشخصيات لطرح ومناقشة أجندة الفرص الواعدة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية، من خلال سلسلة من الحلقات النقاشية، والتي تُسهم في بناء قطاع مالي مرن ومستدام.

وتأتي مشاركة بوبيان في القمة تماشياً مع الاستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى تعزيز القيادة الرقمية وتحفيز الابتكار الرقمي لترسيخ مكانته ودوره الريادي في مجال التكنولوجيا المالية لاسيما وإن كانت تتعلق بالإبداع والإبتكار، كجزء من شخصية البنك وما قام به لتسهيل حياة عملائه وإثراء تجاربهم الرقمية بأعلى مستويات الأمان.