طلبة وزارة التربية يشاركون بالمسابقة العالمية للروبوتات 

تشارك وزارة التربية بثلاث فرق طلابية من المرحلة الثانوية إضافة إلى فريق بالمرحلة المتوسطة في المسابقة العالمية للروبوتات، المقامة في دالاس- تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 25-ابريل الى 3 مايو، وذلك ضمن 1800 فريق مشارك من 40 دولة من أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، قالت الموجه العام للحاسوب بالتكليف منى سالم، إن هذه المشاركة تأتي بعد تأهلهم في تصفيات مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات والتي أقيمت في مارس الماضي بتنظيم واشراف قسم علوم الحاسوب بكلية العلوم- جامعة الكويت وبالشراكة الاستراتيجية مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وبدعم من شركة الاتصالات المتنقلة زين.

واعتبرت منى سالم أن هذه المشاركة فرصة فريدة للطلبة لتبادل الخبرات والتعلم من ثقافات وأفكار متنوعة، كما تسهم التجربة في تطوير المهارات العملية والنظرية للمتعلمين، وتعزيز قدراتهم على الابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي، متمنية التوفيق والنجاح وحصد أعلى المراكز للفرق المشاركة في هذه المسابقة.