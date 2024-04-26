شي لبلينكن: على البلدَين أن يكونا “شريكَين وليس خصمين”

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة، إنّ أكبر اقتصادين في العالم يجب أن يكونا “شريكَين وليس خصمَين”، حتى لو كان لا يزال هناك “العديد من القضايا” التي يجب حلّها في إطار علاقاتهما.

وأفادت قناة “سي سي تي في” الرسمية بأنّ شي قال خلال لقائه بلينكن، إنّ البلدَين “حقّقا تقدّماً إيجابياً” منذ نهاية العام 2023.

وأضاف “العديد من المشاكل لا تزال بحاجة إلى حل، ولا يزال من الممكن بذل مزيد من الجهود”.

وتابع الرئيس الصيني “اقترحت ثلاثة مبادئ أساسية (بشأن العلاقات الثنائية): الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين”.

وقال “لقد قلت في عدّة مناسبات من قبل، الأرض كبيرة بما يكفي لتتمكّن كل من الصين والولايات المتحدة من التطوّر والازدهار”.

ويقوم بلينكن منذ الأربعاء بزيارته الثانية إلى الصين في أقل من عام، في سياق التقارب الدبلوماسي بين البلدين على الرغم من التوترات المستمرّة بشأن تايوان والتجارة وبحر الصين الجنوبي.

وأكد شي لوزير الخارجية الأميركي أنّ “الصين ستكون سعيدة برؤية الولايات المتحدة واثقة ومنفتحة ومزدهرة ومتطوّرة”.

وأضاف “نأمل في أن تتمكّن الولايات المتحدة أيضاً من تبنّي نظرة إيجابية حيال تطوّر الصين”، مؤكداً أنّه “عندما يتمّ حلّ هذه المشكلة الأساسية… يمكن أن تستقرّ العلاقات حقّاً وتتحسّن وتتقدّم”.