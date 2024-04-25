وزير الشؤون: الحصيلة النهائية لحملة “فزعتكم فرحة لهم 2” تجاوزت 12.644 مليون دينار

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الخميس أن الحصيلة النهائية للحملة الوطنية للمساعدة في سداد ديون الغارمين (فزعتكم فرحة لهم 2) التي انطلقت في 25 مارس الماضي واختتمت بتاريخ 20 ابريل الحالي تجاوزت 12.644 مليون دينار كويتي نحو (41 مليون دولار أمريكي).

وقال الشيخ فراس الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن التبرعات بلغت 11.002 مليون دينار (نحو 35.7 مليون دولار) كما تلقت الوزارة بعد التاريخ الرسمي لاختتام الحملة 1.642.094مليون دينار نحو (5.3 مليون دولار) لتبلغ الحصيلة الاجمالية 12.644.833 مليون دينار (نحو 41 مليون دولار).

واضاف إن اجمالي عدد المشاركين في الحملة التي جاءت بالتعاون مع وزارات (الإعلام والعدل والأوقاف) واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية بلغ 22601 متبرعا.

وأكد أن الحملة جاءت بتوجيهات من القيادة السياسية وتعلميات مجلس الوزراء بتوطين العمل الخيري داخل البلاد ودعم كافة الجهود التي تخدم المواطنين.

وأشاد الشيخ فراس الصباح بالمساهمات والمشاركات التي قدمتها مختلف المؤسسات والجهات والأفراد “في رسالة تؤكد ما جبل عليه الشعب الكويتي من خير وفزعة لمساعدة المحتاجين”.

وأعرب عن شكره لكل من ساهم في نجاح الحملة وخروجها بالصورة المشرفة التي تعكس جهود الدولة واستراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية في منح المواطن الأولوية ورعايته ومساعدته وتقديم كل مايلزم لخدمته.

وبسؤاله عن آلية الاستفادة من قيمة التبرعات أوضح وزير الشؤون أن اللجنة المشكلة من وزارات (الشؤون الاجتماعية والعدل والأوقاف) واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية ستضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بسداد ديون الغارمين.

وأضاف أن السداد سيتم عبر ادارة التنفيذ المدني في وزارة العدل وفق الضوابط والأطر الموضوعة لتحقيق أكبر عدد من المستفدين وتفريج كربتهم.

وبين انه لا يتطلب من أي شخص التقدم بأوراق رسمية أو مراجعة لأية جهة حيث أن جميع المعلومات متوفرة لدى ادارة التنفيذ في وزارة العدل والتي ستتم عملية السداد للحالات المستفيدة والمستوفية للشروط من خلالها.