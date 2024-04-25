مركز العجيري العلمي: ختام الربيع وبداية الصيف 29 أبريل الجاري بالتزامن مع دخول “الكنة”

قال مركز العجيري العلمي اليوم الخميس أن البلاد ستشهد يوم 29 أبريل الجاري انتهاء موسم الذرعان ودخول موسم (الكنة) وهو دلالة على بدايات فصل الصيف.

وأضاف المركز في بيان صحافي لوكاله الانباء الكويتيه (كونا) أن موسم الكنة هو من أول علامات نهاية فصل الربيع المعتدل في الكويت وتبلغ مدته 39 يوما متواصلة منقسمة إلى 3 أنواع – (منازل القمر) – وهي (الرشا) أو (بطن الحوت) و(الشرطين) و(البطين) ولكل منها 13 يوما.

وأشار إلى أنه ومع دخول موسم (الكنة) تكون أشعة الشمس لاسعة وترتفع درجات الحرارة ويلحظ التغير فيها بشكل متسارع مبينا إن “دخول هذا الموسم هو مرحلة انتقالية من أجواء الربيع إلى بداية الصيف المعتدل حيث تكون الأجواء خلاله مرهقة نظرا إلى الحرارة المتزايدة علاوة على زيادة مستوى الغبار والأتربة وحركتها واحتمالات لسقوط الأمطار”.

ولفت إلى أنه وفي منتصف (الكنه) تنتهي فترة السرايات التي ربما تشهد في فترتها الأخيرة سقوط للأمطار بشكل مفاجئ مصحوبة بالرعد والبرق وأحيانا البرد.

وتابع ان في هذا الموسم تختفي نجوم الثريا عن الأبصار قبل أن تعاود الظهور في السابع من يونيو المقبل وفق الحساب القديم وتكون عندها نهاية هذا الموسم.

وذكر أنه وفي بداية الموسم تبدأ هجرة الطيور فيما يشهد منتصفه ارتفاعا في درجة الحرارة ونهاية موسم الأمطار وآخره مربعانية القيظ وجفاف الجو وازدياد في درجات الحرارة.