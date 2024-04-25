وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره اليوناني مجالات التعاون وأطر تعزيزها

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الخميس بوزير الخارجية في جمهورية اليونان الصديقة جورجوس جيرابيتريتيس وذلك بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وبحث مجالات التعاون المختلفة بينهما وأطر تعزيزها.

تم خلال اللقاء مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة وأطر تعزيز التعاون المشترك وحشد الجهود الدولية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقد أقام وزير الخارجية مأدبة غداء على شرف الوزير الضيف والوفد المرافق حضرها كل من نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر التنيب ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم الوزير المفوض عبدالمحسن الزيد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية الوزير المفوض عبدالله العبيدي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.