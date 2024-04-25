من حملة البلدية

البلدية: إزالة 20 مظلة وشاليهات متنقله وحواجز مقامة على املاك الدولة

25 أبريل، 2024
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فرق بلدية الكويت في أقسام ازالة المخالفات في المحافظات تواصل حملاتها الميدانية لرصد وازالة مخالفات التعديات على أملاك الدولة .

و أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي من قسم ازالة المخالفات و إدارة السلامة في محافظة العاصمة بحملة ميدانية شملت منطقة الري .

واسفرت الحملة عن ازالة شاليهات متنقلة وحواجز أسمنتيه تعيق المارة إلى ازالة 20 مظلة مقامه على اراضي الدولة و توجيه 56 إنذار و وضع 15 ملصق لمراجعة الادارة الرقابية المختصة إلى جانب تحرير 3 محاضر مخالفات لتعليمات سلامة البناء.

ودعت ادارة العلاقات العامة المخالفين بالتعاون مع فرق البلدية بازالة تعدياتهم طواعية تجنبا للإجراءات القانونية الواردة في لوائح ونظم البلدية ، لافتة إلى ان حملات ازالة التعديات على اراضي الدولة مستمرة من قبل الفرق الرقابية بكافة المحافظات .

المصدر
بلدية الكويت
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25 أبريل، 2024
0 39 أقل من دقيقة

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