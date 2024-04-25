إقلاع الطائرة الثانية من الجسر الجوي الكويتي إلى السودان محملة بـ10 أطنان من المواد الإغاثية والبطانيات

إقلاع الطائرة الثانية من الجسر الجوي الكويتي إلى السودان محملة بـ10 أطنان من المواد الإغاثية والبطانيات

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية إقلاع الطائرة الثانية من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار بورتسودان صباح اليوم الخميس محملة بعشرة أطنان من المواد الإغاثية والبطانيات لدعم وإغاثة النازحين داخل السودان الشقيق وتخفيف معاناتهم.

وقال المدير العام في الجمعية عبدالرحمن العون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن تجهيز وإرسال هذه المساعدات يندرج ضمن حملة (الكويت بجانبكم) التي أطلقتها الجمعية وتنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لدعم الأشقاء في السودان وتجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع المنكوبين وحرصا على الإسهام في تخفيف معاناتهم.

وأضاف العون أن هذه الطائرة تعتبر امتدادا للجسر الإغاثي الجوي الذي يستهدف رفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق موضحا أن الطائرة محملة بالمواد الإغاثية والبطانيات بحمولة 10 أطنان.

ولفت إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت لمساعدة الأشقاء في السودان على تخطي تداعيات الأزمة الإنسانية الحالية التي يمرون بها حاليا.

وذكر أن جمعية الهلال الأحمر تنسق مع سفارة دولة الكويت في السودان والهلال الأحمر السوداني لإغاثة المتضررين بشكل عاجل والاطلاع على احتياجاتهم لتوفيرها معربا عن الشكر والتقدير لوزارة الدفاع الكويتية على تسخيرها الطائرات ولوزارة الخارجية الكويتية مساهمتها في إنجاح هذه المهمة الإنسانية ولكل الجهات المعنية.

وأشار إلى أن هذه المساعدات الإنسانية تأتي في إطار العلاقات التي تجمع الكويت مع السودان الشقيق والدور الإنساني الذي تقوم به البلاد في إغاثة المحتاجين والمتضررين من الكوارث والأزمات الإنسانية.

يذكر أن أولى رحلات الجسر الجوي المخصص لإغاثة السودان انطلقت أمس الأول من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متوجهة إلى مطار بورتسودان وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف وتمت تلك الرحلة ضمن حملة (فزعة للسودان) الخاصة بالجمعية الكويتية للإغاثة بالاشتراك مع 8 جمعيات ومؤسسات خيرية كويتية.