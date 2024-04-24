الولايات المتحدة أرسلت صواريخ “أتاكمس” بعيدة المدى إلى أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها أرسلت صواريخ “أتاكمس” ATACMS بعيدة المدى إلى أوكرانيا “خلال الشهر الحالي”، حتى قبل إقرار الكونغرس الأميركي حزمة مساعدات جديدة لكييف الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن هذه الشحنة أُرسلت “بناء على طلب مباشر من الرئيس” جو بايدن في شباط/فبراير، مضيفًا أن الصواريخ التي كانت جزءًا من أحدث حزمة مساعدات أُرسلت إلى كييف في 12 آذار/مارس، “وصلت إلى أوكرانيا خلال الشهر الحالي”.