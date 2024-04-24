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السعودية ترحب بنتائج تقرير اللجنة المستقلة بشأن أداء “الأونروا”

24 أبريل، 2024
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة، الذي يؤكد الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وجددت الوزارة تأكيد المملكة على أهمية التزام الدول المانحة لوكالة “الأونروا” لضمان استدامة وفعالية كافة أشكال الدعم للاجئين من الشعب الفلسطيني بما يخفف من حجم المعاناة التي يعانيها، خاصةً في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

المصدر
وكالات
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24 أبريل، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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