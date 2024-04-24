الداخلية: ضبط 37 متهماً في 21 قضية وبحوزتهم 43 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة

استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها، وبمتابعة مباشرة من وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الاحمد الجابر الصباح، تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (37) متهما من جنسيات مختلفة في (21) قضية وبحوزتهم نحو (43) كيلو من المواد المخدرة المتنوعة (كيميكال – شبو – حشيش – ماريجوانا – كوكايين) و(160) ألفاً و(700) حبة من المؤثرات العقلية و(15) كيلو و(200) جرام من بودرة الليريكا و(707) زجاجات خمر وأسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة ومبالغ مالية حصيلة البيع.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الإتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد وزارة الداخلية ان الجهود الأمنية مستمرة لضبط كل من تسول له نفسه في جلب والإتجار بالمواد المخدرة وحماية المجتمع والحفاظ عليه ، مشددة على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على تجار المخدرات ومروجيها، وتهيب بالجميع التعاون مع رجال الامن والابلاغ عن اي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للادارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141)