بلدية الكويت: تكثيف الحملات التفتيشية لازالة التعديات على أراضي الدولة

أعلنت بلدية الكويت اليوم الأربعاء تكثيف حملاتها التفتيشية لازالة التعديات على أراضي الدولة في المناطق السكنية والصناعية لمدة ثلاثة أسابيع مقبلة.

وقال رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة سليمان الغيص في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلدية قامت برصد عدد كبير من المخالفات على أراضي الدولة وتم إنذار المخالفين بشكل مسبق قبل إزالتها.

وأوضح الغيص أن الحملة التفتيشية اليوم كانت في منطقة الري ورصدنا بها مخالفات عديدة على أملاك الدولة من ضمنها وجود شاليهات (كيربي) تستخدمها الشركات بشكل مخالف ومظلات دون ترخيص فقمنا بإزالتها.

وتابع أن البلدية قامت كذلك برفع نحو 55 سيارة مخالفة أو مهجورة ركنت على أملاك الدولة كما سجلت مخالفات للمحلات التجارية لمخالفتها لوائح البلدية الجديدة.

ولفت إلى أن فرق البلدية تقوم بهذه الجولات لرصد جميع المخالفات على مدار الشهر خلال الفترتين الصباحية والمسائية مؤكدا أنها لن تدخر جهدا في رصد ومتابعة المخالفين للشروط واللوائح والأنظمة المعمول بها في البلدية للحد من كافة المظاهر السلبية في جميع المناطق.