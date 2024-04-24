العلم الكويتي

دولة الكويت تؤكد أهمية التضامن والعمل الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة

24 أبريل، 2024
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أكدت دولة الكويت أهمية التضامن والعمل الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة في ظل تفاقم النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية مشددة على أن معالجة هذه التحديات تتطلب حلولا مبتكرة قادرة على إحداث تغيير ملموس.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام.

وتثمن دولة الكويت دور المنظمات والمجاميع الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة في قيادة التحرك الدولي لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تمس الجميع بما في ذلك العمل الإغاثي والإنساني الدولي للتخفيف من المعاناة التي تواجه الشعوب إزاء النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.

وتجدد دولة الكويت التزامها الراسخ بمبدأ تعددية الأطراف والدبلوماسية كأدوات أساسية لحفظ السلام والأمن الدوليين داعية جميع الدول إلى التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة وغيرها من منظمات ومجاميع إلى الالتزام بمبادئ تعددية الأطراف من أجل تحقيق عالم أكثر سلاما وازدهارا للجميع.

المصدر
وزارة الخارجية
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24 أبريل، 2024
0 35 دقيقة واحدة

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