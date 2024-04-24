سمو أمير البلاد يبعث ببرقية شكر إلى ملك الأردن بعد زيارة دولة لسموه إلى المملكة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة فيما يلي نصها: “بسم الله الرحمن الرحيم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الأخ العزيز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،، وإذ نغادر المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعد زيارة دولة، نود أن نزجي لجلالتكم بالغ الشكر والتقدير على ما أحطنا به وأعضاء الوفد المرافق من حفاوة استقبال وحسن وفادة عهدناهما على المملكة الشقيقة قيادة كريمة وشعبا مضيافا، وعكسا عمق الروابط الأخوية والعلاقات المتميزة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين.

وفي هذا الصدد، نؤكد أن زيارتنا هذه تأتي توطيدا للتعاون المثمر البناء بين بلدينا الشقيقين، وتجسيدا لحرصنا على الارتقاء به على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق تطلعات شعبينا الكريمين.

كما أود أن أعبر لجلالتكم عن بالغ امتناني وشكري على منحي (قلادة الحسين بن علي)، مؤكدا اعتزازي بهذا الوسام الرفيع، مثمنا هذه البادرة الكريمة من لدن جلالتكم، لما تجسده من معاني الأخوة الوثقى التي تجمعنا.

وندعو الله عز وجل أن يديم على جلالتكم موفور الصحة وتمام العافية، وعلى المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق التقدم والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة.

وتقبلوا جلالتكم خالص التقدير ،،، مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت”.