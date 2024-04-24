بنك الخليج يشارك في حملة تطوعية لتنظيف الشواطئ

ضمن جهوده المتواصلة لترسيخ مباديْ الاستدامة البيئية، شارك بنك الخليج في الحملة التطوعية لتنظيف الشواطئ، بالتعاون مع تراشتاق الكويت وTrolley، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض.

يذكر أن تراشتاق الكويت هي منظمة شعبية غير حكومية هدفها خدمة البيئة والمجتمع، نشأت في الأساس من تحدي عالمي تم عبر وسائل التواصل الاجتماعي واكتسب شعبية في العام 2019. ويصادف يوم الأرض هذا العام الذكرى السنوية الخامسة للجمعية التي مضى عليها خمس سنوات في تنظيف سواحل وصحاري الكويت، وفي تعاونها مع المجتمع سعياً لتعزيز ارتباطه بالبيئة.

ويهدف التحدي العالمي إلى التوعية بالآثار السلبية للمخلفات على البيئة من خلال التقاط صور للقمامة التي تترك ملقاة على الأرض في المناطق الترفيهية، وتوثيق الجهود المبذولة في تنظيف تلك المناطق عبر مشاركة الصور “قبل وبعد” على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إضافة إشارة الهاشتاغ لهذا التحدي.

وحرص عدد كبير من فريق سواعد الخليج التطوعي على المشاركة في الحملة لتنظيف شواطئ بهدف تعزيز الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على البيئة، وذلك انطلاق من استراتيجية بنك الخليج الرامية إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع.

وتعكس هذه المشاركة التزام بنك الخليج برفع مستوى الوعي حول أهمية دعم المبادرات البيئة، حيث يحرص البنك سنوياً على المشاركة في مبادرة يوم الأرض التي تستهدف تسليط الضوء على القضايا التي تواجه البيئة، وحث الملايين في جميع أنحاء العالم للعيش بطريقة أكثر استدامة.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

فريق سواعد الخليج خلال تنظيف الشاطىء