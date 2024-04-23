السعودية تدين استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب الجرائم الشنيعة في غزة

دانت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب الجرئم الشنيعة في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان إدانتها للأعمال الإجرامية الشنيعة التي يرتكبها الاحتلال دون رادع وآخرها اكتشاف مقبرة جماعية في مجمع (ناصر) الطبي في (خان يونس) جنوب القطاع.

وشدد البيان على أن إخفاق المجتمع الدولي في تفعيل آليات المحاسبة تجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي لن ينتج عنه سوى مزيد من الانتهاكات تفاقم المآسي الإنسانية والدمار.

وجدد البيان مطالبة المملكة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه وقف اعتداء الاحتلال على المدنيين في القطاع ومحاسبته على المجازر التي ارتكبها. وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني قبل يومين تمكن طواقمه من انتشال جثامين 150 شهيدا من مدينة (خان يونس) جنوب قطاع غزة خلال الساعات ال24 الماضية مبينا أن عددا كبيرا منهم من مقابر جماعية وجثامين متحللة في حين مازال نحو 500 فلسطيني مفقودين بمجزرة (خان يونس) بعد تراجع جيش الاحتلال من المدينة.

واستشهد حتى يوم أمس 151ر34 فلسطينيا في غزة منهم 685ر14 طفلا و670ر9 امرأة وفقا للسلطات المحلية كما أصيب 084ر77 فلسطينيا ويفترض أن أكثر من 7000 فلسطيني ما زالوا تحت الأنقاض.