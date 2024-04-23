سمو أمير البلاد وملك الأردن يترأسان جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية

عقدت بقصر بسمان عصر اليوم جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ترأس فيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الجانب الكويتي فيما ترأس أخوه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الجانب الأردني وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

هذا وقد تم خلال جلسة المباحثات استعراض مسيرة العلاقات الاخوية الوثيقة التاريخية التي تربط دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومختلف جوانب التعاون الثنائي بين البلدين بما يدعم ويعزز العلاقات الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين ويحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو التقدم والازدهار والنماء وسبل توسيع أطر التعاون الثنائي المشترك في المجالات كافة بما يعود بالنفع والخير المتبادل على الشعبين الشقيقين.

هذا وقد هنأ حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه أخاه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمناسبة الذكرى الـ25 لتوليه سلطاته الدستورية مشيدا سموه رعاه الله بالإنجازات التي تم تحقيقها في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

وساد جلسة المباحثات جو ودي جسد روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق في مختلف الأصعدة.

حضر جلسة المباحثات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه حفظه الله ورعاه.