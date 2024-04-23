الشؤون: حريصون على تحقيق الشراكة الفاعلة مع جمعيات النفع العام

الشؤون: حريصون على تحقيق الشراكة الفاعلة مع جمعيات النفع العام

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري حرص الوزارة على تحقيق شراكة فاعلة مع جمعيات النفع العام باختلاف توجهاتها وأهدافها وذلك للتطوير والفائدة للجميع في إطار التعاون المشترك بين الوزارة وجمعيات النفع العام.

وقال المطيري في تصريح صحفي خلال استقباله ممثلي جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية إن الاجتماع يهدف إلى مناقشة التعاون بين الوزارة والجمعية لتنظيم العمل في إطار مؤسسي واضح ومدروس.

وأشار الى أن هذا التعاون سيختص بقطاع الرعاية الاجتماعية إذ أن النزلاء هم الفئة المستهدفة للتدريب والتهيئة للعمل والانخراط في المجتمع معربا عن ترحيب الوزارة بالمبادرة وفكرة التعاون بين الجهتين ودراسة الموضوع بشكل مفصل.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية خليفة الغانم في تصريح مماثل أن الكويت من أوائل الدول الرائدة في مؤسسات المجتمع المدني موضحا أن الهدف الأساسي من الاجتماع تفعيل شراكة ثلاثية حقيقية بين كل من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والاستثمار الناجح بينهم.

وذكر الغانم أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة جوانب مشتركة منها التعاون المثمر بين الجهتين والذي يعود بالنفع على الصالح العام ويبرز الجانب الحضاري للبلاد.

وحضر الاجتماع مدير إدارة رعاية المسنين بالوزارة حمد الخالدي ومدير إدارة الحضانة العائلية الدكتور سعد الشبو ومدير إدارة الأحداث الدكتور جاسم الكندري ومدير عام الجمعية المهندسة عواطف السلمان وعضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الشكاوى والتظلمات في الديوان الوطني لحقوق الانسان منى العطية.