تصادم المروحيتين وقع خلال تدريب على عرض للبحرية الملكية الماليزية

مصرع 10 أشخاص بعد اصطدام مروحيتين تابعتين للبحرية الملكية الماليزية

23 أبريل، 2024
0 44 دقيقة واحدة

لقي 10 أشخاص مصرعهم اليوم الثلاثاء بعد اصطدام مروحيتين تابعتين للبحرية الملكية الماليزية وتحطمهما في منطقة (لوموت) بولاية (بيراك) الماليزية فيما لم يعرف بعد سبب وقوع الحادث.

وقال وزير الدفاع الماليزي خالد نورالدين في مؤتمر صحفي إن “المروحيتين اللتين اصطدمتا في الجو خلال جلسة تدريب في قاعدة البحرية الملكية الماليزية بمنطقة (لوموت) كانتا في الجولة التدريبية الثالثة لهما”.

وأضاف أن “جميع أفراد الطاقم العشرة لقوا حتفهم في الحادث وهم ضباط وأفراد من مختلف الرتب وتقل أعمارهم عن 40 عاما”.

وأوضح نورالدين أنه “سيتم إصدار تقرير مبدئي عن الحادث قبل التقرير الكامل لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت للكشف عن سبب الحادث وإجراء مزيد من التحقيقات” واعدا بتقديم المساعدات المناسبة لعائلات الضحايا.

وأظهر مقطع فيديو مدته 21 ثانية للحادث الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي اصطدام طائرة مروحية بذيل طائرة أخرى في الجو ثم سقطت كلتاهما على الأرض بعد ذلك وشوهدت شظايا المروحيتين وهي تتطاير في الهواء وتتساقط بالقرب من حقل مفتوح حيث كان أفراد البحرية متجمعين فيه.

المصدر
وكالات
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23 أبريل، 2024
0 44 دقيقة واحدة

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