أمين عام الجامعة العربية: تمكين الشباب العربي يعد أفضل استثمار في مستقبل الأمة

أمين عام الجامعة العربية: تمكين الشباب العربي يعد أفضل استثمار في مستقبل الأمة

قال الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين أن تمكين الشباب والمواهب العربية الصاعدة هو أفضل استثمار في مستقبل الأمة باعتبار الثقافة الإعلامية والمعلوماتية أساس تحقيق السلام العالمي وتعزيز التفاهم والتسامح بين الشعوب.

وشدد أبو الغيط في كلمته بمؤتمر (الثقافة الاعلامية والمعلوماتية من أجل السلام العالمي) الذي انطلقت أعماله بوقت سابق اليوم على الاهتمام بتكوين ثقافة معلوماتية لدى الأفراد لتمكينهم من التعامل مع السيل المعلوماتي المستمر.

وأضاف ان انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها سهل وصول الأخبار والأفكار سواء كانت معتدلة أو متطرفة إلى الجميع.

وأوضح أبو الغيط ان رسالة المؤتمر مهمة لأنها تخاطب أزمة العصر التي تحتم تعزيز الدراية الاعلامية لدى المواطن لتكوين ثقافة معلوماتية والعقل الناقد القادر على تمييز المعلومات المظللة والافكار المتطرفة.

من جانبه أكد رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور اسماعيل عبد الغفار في كلمته ان تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم في مجالات الإعلام والمعلوماتية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية بناء جيل قادر على التعامل مع التحديات المعاصرة بكفاءة وفعالية.

وأضاف “اننا نسعى في هذه المؤتمر إلى مناقشة محاور حيوية تتعلق بالإعلام والمعلوماتية كأدوات أساسية للتفاهم والسلام الدولي” مبينا انه سيتم مناقشة العديد من القضايا المهمة التي تؤثر في المجتمعات العربية والدولية.

كما أشار عبدالغفار الى الأمن السيبراني وتأثير وسائل الإعلام على الرأي العام وكيفية مكافحة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة وهي قضايا تعد من جوهر المسؤولية المجتمعية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

بدوره أكد الأمين العام لتحالف اليونسكو للثقافة الإعلامية والمعلوماتية الدكتور سامي طايع أن “العالم أصبح يموج بالصراعات والتحديات وعلى رأسها الحروب الإعلامية التي تعد اخطر أنواع الصراعات خلال الوقت الراهن لأنها تستهدف فئة الشباب”.

وأضاف أن الفرد في مجتمعاتنا أصبح معرضا للاخبار الشائعة والمعلومات المضللة من كل مكان لذلك لا بد من العمل على التصدي لكل تلك الشائعات من خلال مواجهتها بالمعلومات الصحيحة. واعتبر الدكتور طايع أن التكنولوجيا الحديثة تمثل تحديا كبيرا وهي إحدى أدوات نشر المعلومات الخاطئة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مشيرا بالوقت نفسه أنها تعتبر أيضا وسيلة نشر الثقافة والمعلومة الصحيحة.

وأكد أهمية التعامل مع التقنيات الحديثة باعتبارها وسيلة لتفنيد الشائعات والرد على الأخبار المغلوطة.

ويعقد المؤتمر في الفترة من 22 الى 24 ابريل الحالي ويجمع خبراء دوليين وممثلين عن المنظمات الاعلامية والثقافية لمناقشة كيفية استخدام الاعلام والمعلومات كأدوات للتقريب بين الشعوب وتعزيز الحوار والتفاهم الثقافي.

كما يهدف المؤتمر لتسليط الضوء على أهمية التربية الاعلامية في تنمية مهارات التحليل النقدي للمحتوى الاعلامي وتعزيز القدرة على التمييز بين الاخبار الحقيقية والمزيفة وهو ما يعد ضروريا لبناء مجتمعات مسالمة ومتفاهمة.

ويمثل دولة الكويت في المؤتمر مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري.