بنك برقان يقدّم رعايته للمهرجان الموسيقي “ماكنتوش” من إنتاج شركة الجابرية الحرة

بعد النجاح الكبير لفعاليات العرض الموسيقي الأضخم “فيكم طرب – ليلة مع ميامي”، وحفل “قريش” الموسيقي، أعلن بنك برقان عن تقديم رعايته لفعاليات “ماكنتوش”، وهو مهرجان يقدّم تجربة فريدة من المتعة الموسیقیة، والذي تنظمه شركة الجابرية الحرة للإنتاج الفني. وسيقام المهرجان يومي 26 و27 أبريل الجاري، على مسرح أرينا الكويت في مجمع 360، بنسبة حضور متوقعة تقارب 10,000 شخص. ويأتي هذه التعاون المشترك مع شركة الجابرية الحرة كجزء من التزام البنك بترسيخ شراكاته الاستراتيجية ضمن برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، وحرصه على التطوير المستمرّ لقطاع الثقافة والفنون والترفيه في الكويت، وكذلك دعمه للفنانين الكويتيين الطموحين.

مدير أول – الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة حسين النجادة

وفي تعقيبها بهذه المناسبة، قالت السيدة/ حصة حسين النجادة، مدير أول – الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان: “كجزء من شراكتنا طويلة الأمد، يُسعدنا أن نقدّم رعايتنا لمهرجان ماكنتوش الموسيقي، والذي يعدّ أحدث عروض شركة الجابرية الحرة للإنتاج الفني. وعلى غرار الإنتاجات الفنية السابقة للشركة، فإن هذا الحدث سيأخذ الجمهور من جميع الأعمار في رحلة فريدة غنية بالترفيه والموسيقى والغناء. تعتبر الجابرية الحرة إحدى أهم الشركات وأكثرها إبداعاً في المشهد الثقافي والترفيهي في الكويت، ونحن فخورون جداً بإسهاماتها الإيجابية وجهودها المستمرّة لتطوير قطاع الترفيه المحلّي ونقله إلى آفاق جديدة. نسعى في بنك برقان دائماً إلى رعاية مختلف المبادرات الداعمة للقطاع الثقافي في الكويت، خاصة الشباب المبدعين الذين يعملون على الحفاظ على إرثنا الثقافي عبر إعادة تصويره بطريقة عصرية ومبتكرة”.

مخرج مهرجان الموسيقي “ماكنتوش” جاسم القامس

من جانبه، أوضح المخرج الإبداعي للحفل السيد/ جاسم القامس أن “ماكنتوش” يحمل بين طيّاته فكرة جديدة لمهرجان رائع سيقدّمه نخبة من النجوم بأغانيهم التي أحببناها وأغانٍ أخرى غير متوقعة، مبيناً أن الجمهور سيستمع إلى أغان جديدة وقديمة بأسلوب وتوزيع جديد كلياً مع نخبة من الموزعين الموسيقيين الكويتيين، بالإضافة إلى ثنائيات غنائية تُقّدم لأول مرة.

وقال: “نتطلع لأن تكون بالفعل ليلة ممتعة ومميزة لا تنسى، مليئة بالتجارب الموسيقية الفريدة، وموسيقى إلكترونية نطمح من خلالها إلى تقديم لون جديد يختلف عن النمط الكلاسيكي للحفلات التي اعتاد عليها الجمهور”.

المنتج التنفيذي والشريك المؤسس في شركة الجابرية الحرة علي النصف

بدوره، قال المنتج التنفيذي والشريك المؤسس في شركة الجابرية الحرة، السيد/ علي النصف: “بعد النجاح الكبير الذي حققه عرض قريش الأخير، فإن جمهورنا سيكون على موعد مع لیلة ممتعة صنعناھا بشغف لتلبّي ما نرغب في أن نراه على المسرح، ونعدهم بأن يشهدوا حفلة فریدة مختلفة عن كافة الحفلات التي حضروھا في الكویت”.

وأشار النصف إلى أن حفلة ماكنتوش لیست لجمھور الشباب فحسب، لكنھا أیضاً تحمل الكثیر من المتعة للجمھور من كافة الأعمار، إذ تحتوي على ألوان غنائیة وموسیقیة متنوعة تلبّي مختلف الأذواق، من الجدید والقدیم والشرقي والغربي، مؤكداً في الوقت عينه على حرص “الجابرية الحرة” على تحقيق أحد أهم أهدافها والمتمثّل بإحداث نقلة نوعية مؤثرة في قطاع الترفيه في البلاد من خلال تقديم العروض والحفلات الموسيقية التي تتميّز بالإبداع والخروج عن النسق التقليدي.

وبما يتماشى مع روح الإبداع الفني التي تتميّز بها شركة الجابرية الحرة في جميع أعمالها، يجمع عرض “ماكنتوش” نخبة من الفنانين الكويتيين المتميزين، سواء على المسرح أو خلف الكواليس. وتضم قائمة الفنانين كلاً من عايض، بدر الشعيبي، دافي، رهف، حمد العماري و خالد الملا، ترافقهم فرقة أوركسترا مكونة من 50 موسيقياً بارعاً بقيادة المايسترو الكويتي أحمد العود، فيما يتولى إخراج العرض كل من جاسم القامس ومريم الخترش.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان، وفي إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، كان قد قدّم رعايته للعديد من المبادرات والأنشطة والمسرحيات والفرق التي تستهدف تطوير وتعزيز قطاع الثقافة والفنون والترفيه في الكويت، وفي مقدّمة رعاياته مجموعة الأعمال الفنية التي أنتجتها شركة الجابرية الحرة، ومنها “فيكم طرب.. ليلة مع ميامي”، وعرض “قريش”، إلى جانب مسرحيات مثل مسرحية السندباد البحري بحلّتها الجديدة، بالإضافة إلى أنشطة الموسم الثقافي لدار الآثار الإسلامية. وكذلك رعايته لفريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين. ويؤكد البنك التزامه المستمر برعاية ودعم الفنانين الطموحين والموهوبين في جميع المجالات.