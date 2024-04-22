وفد من الحركة التقدمية الكويتية يسلّم النائب العصفور وثيقة "قائمة الأولويات" المقترحة من الحركة

وفد من الحركة التقدمية الكويتية يسلّم النائبين حيات والعصفور وثيقة “قائمة الأولويات” المقترحة من الحركة

22 أبريل، 2024
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سلّم وفد من قيادة الحركة التقدمية الكويتية عضوي مجلس الأمة النائبين محمد جوهر حيات وسعود العصفور نسخاً من وثيقة “قائمة الأولويات”، التي أعدّتها الحركة وتتضمن قائمة بالتشريعات وأعمال الرقابة المؤمل أن يتبناها النواب الإصلاحيون في مجلس الأمة للفصل التشريعي الثامن عشر.

وتم اللقاءان في مكتبي النائبين بمجلس الأمة، وضم وفد الحركة التقدمية الكويتية الرفاق: د. فواز فرحان، عبدالعزيز بوراشد، محمد نهار، وحمد العيسى.

ويجدر بالذكر أن النائبين حيات والعصفور عضوان في لجنة تنسيقية الأولويات التي شكّلتها الغالبية النيابية.

وفد من الحركة التقدمية الكويتية يسلّم النائب حيات وثيقة “قائمة الأولويات” المقترحة من الحركة
22 أبريل، 2024
0 8 أقل من دقيقة

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