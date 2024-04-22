بنك الخليج يرعى معرض وزارة التربية.. ” رحلة دينار”

في إطار حرصة على ترسيخ مبادىْ الاستدامة المجتمعية، ودعماً للأنشطة التربوية في وزارة التربية، اختتم بنك الخليج رعايته للمعرض الفني والثقافي “رحلة دينار “، الذي نظمته منطقة العاصمة التعليمية في مجمع الأفنيوز، بمناسبة الاحتفال بيوم طرح العملة الكويتية للتداول لأول مرة في شهر ابريل عام 1961، وذلك تحت رعاية الوكيل المساعد للتعليم العام د.حصة المطوع وبحضور مدير عام الخدمات المصرفية في بنك الخليج السيد / محمد القطان .

وسلط المعرض الضوء على مراحل تطور الدينار من خلال 80 عمل فني من مختلف المناطق التعليمية في وزارة التربية، عبرت بإبداع عن تاريخ العملة الكويتية منذ صكها بإصداراتها المختلفة، حتى تربعت على عرش العملات النقدية الأغلى قيمة في العالم.

ومنذ الإصدار الأول للدينار، تم إصدار عدة إصدارات كان أخرها الإصدار السادس الذي تم طرحه للتداول في يونيو 2014 ويتميز بهيكل موحد وأنيق لجميع أوراق فئات الدينار ومجسمات لرموز هامة من التراث الوطني لدولة الكويت وأبرز إنجازاتها الاقتصادية، مع رسوم لرموز وطنية هامة في الدولة على الوجه الأمامي، ورسوم تعبر عن تاريخ دولة الكويت وإنجازاتها الاقتصادية على الوجه الخلفي.

وفي هذا الإطار، حرص بنك الخليج على رعاية هذه المعرض الفني الثقافي المميز، الذي يعبر عن ارتباط الأجيال الجديدة برموز الاستقلال الوطني، والتي كان من أبرز علامتها إصدار العملة الوطنية الخاصة، تمهيداً لانطلاق الدولة وبناء نهضتها الحديثة.

وانطلاقاً من رؤية الكويت واستراتيجيته البنك الخمسية التي تضع الشباب في بؤرة اهتمامها، يعمل بنك الخليج بشكل متواصل على دعم وتشجيع الشباب في مختلف المجالات والأنشطة، وفي مقدمتها مجال الفن والإبداع لاسيما ما يخص التراث الكويتي.

على صعيد متصل، يحرص البنك على تنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات التي تستهدف تثقيف وتدريب الشباب بالعمل المالي والمصرفي، لإعدادهم لسوق العمل وتأهليهم لدخول عالم ريادة الأعمال.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.