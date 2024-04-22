الرئيس التركي يصل الى بغداد في أول زيارة رسمية منذ أكثر من عقد

الرئيس التركي يصل الى بغداد في أول زيارة رسمية منذ أكثر من عقد

وصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الى مطار بغداد الدولي الإثنين، وفق ما نقلت قناة “العراقية” الرسمية، في مستهل زيارة رسمية الى بغداد هي الأولى له منذ العام 2011.

وأوردت القناة بأن “الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصل الى بغداد”. بدورها، أشارت وكالة الأنباء العراقية الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان في استقبال إردوغان في المطار.

وسيتخلل الزيارة بحث قضايا شائكة بينها المياه وصادرات النفط والأمن الإقليمي، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الجارين.