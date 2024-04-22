الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي يصل الى بغداد في أول زيارة رسمية منذ أكثر من عقد

22 أبريل، 2024
0 45 أقل من دقيقة

وصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الى مطار بغداد الدولي الإثنين، وفق ما نقلت قناة “العراقية” الرسمية، في مستهل زيارة رسمية الى بغداد هي الأولى له منذ العام 2011.

وأوردت القناة بأن “الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصل الى بغداد”. بدورها، أشارت وكالة الأنباء العراقية الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان في استقبال إردوغان في المطار.

وسيتخلل الزيارة بحث قضايا شائكة بينها المياه وصادرات النفط والأمن الإقليمي، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الجارين.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
22 أبريل، 2024
0 45 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

أمين مجلس التعاون وممثل السياسة الخارجية الاوروبية يبحثان العلاقات الثنائية

22 أبريل، 2024

الرئيس السوري يتحدث عن لقاءات مع الأميركيين “بين الحين والآخر”

22 أبريل، 2024

وزير الخارجية التركي يعلن أن أردوغان سيوقع خريطة طريق استراتيجية خلال زيارته العراق

21 أبريل، 2024

العاهل الأردني يؤكد ضرورة حماية المدنيين في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية

21 أبريل، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى