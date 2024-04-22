بنك بوبيان يطلق تقريره حول الاستدامة ورؤيته نحو النمو المستدام لعام 2023

أصدر بنك بوبيان تقريره الرابع للاستدامة لسنة 2023 تحت عنوان “التكامل مع الاستراتيجية المؤسسية” ليعكس من خلالها مبادرات البنك نحو تبني ممارسات ذات نهج استباقي تُساهم بفعالية في النهج المستدام لتطبيق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات “ESG” .

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري ” الحمدلله واصلنا في بنك بوبيان تحقيق تقدم مهم وواضح على صعيد أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات خلال العام 2023 ساعيين جاهدين نحو تشكيل مستقبل أكثر شمولية واستدامة للجميع من خلال ترسيخ ودمج عناصر الاستدامة على مستوى الاستراتيجية العامة للبنك وممارسات الأعمال”.

وأضاف أن التقرير يُعد ركيزة أساسية يواصل البنك من خلالها تعزيز أولوياته واستعراض تجاربه الرائدة نحو ترسيخ مبادئ الاستدامة وتقييم مدى نضج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG من خلال وضع أجندة محددة المسارات وخارطة طريق لدعم مستقبل مستدام.

وأوضح التويجري أن بنك بوبيان يسعى دوماً إلى حماية حقوق المساهمين والحفاظ على القيمة الاستثمارية وعلى الحد من تضارب المصالح من خلال الالتزام بتطبيق جميع المعايير وتعزيز دور المساهمين في المشاركة في عمليات اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بكل ما يرتبط باستثماراتهم.

من جانبه قال المدير التنفيذي لإدارة استمرارية الأعمال والاستدامة في بنك بوبيان خالد عبدالوهاب الحقان “نفخر بالتقدم الذي أحرزناه على صعيد تحفيز التنمية المستدامة والتغيير، ليس على مستوى البنك فحسب بل على المستوى المجتمعي وذلك وفقاً لاستراتيجيتنا ورؤيتنا الواضحة أن نكون أحد رواد التنمية المستدامة والحوكمة والممارسات المسؤولة لإحداث تغيير إيجابي، وهو ما ينعكس على عملائنا وموظفينا”.

وأضاف أن بوبيان ينتهج مساراً استراتيجياً لإدماج معايير الاستدامة الدولية وكيفية تطبيقها بما يضمن تقليل حجم المخاطر وتعزيز قاعدة أعماله المصرفية وتحسين مستوى رضا العملاء لتحقيق أعلى مستويات الخدمة”.

المدير التنفيذي لإدارة استمرارية الأعمال والاستدامة في بنك بوبيان خالد عبدالوهاب الحقان

استراتيجية خاصة

وأوضح الحقان مواصلة جهود بوبيان في قيادة النمو المستدام في جميع الشركات التابعة له والحفاظ على قيمه الأساسية المتعلقة بالابتكار والتمكين والعزيمة، مؤكداً أن استراتيجية بوبيان 2029 للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG ستثبت أهميتها في إحداث التغيير المطلوب لتحقيق رؤيته أن يصبح البنك الإسلامي الرائد في دعم التنمية المستدامة في جميع عملياته على مستوى العالم.

واستعرض الحقان السياق الاستراتيجي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG والذي يستهدف دمج الرسالة والرؤية بما يتناول العناصر الداخلية والخارجية للـ ESG مع وضع أهداف أشمل لقياس الأداء من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs، بالإضافة إلى الاهتمام بالأطراف المعنية وتحديد التوافق والأهداف وفقاً للمعايير الدولية.

وأوضح أنه من خلال التقرير نستعرض رحلة بوبيان نحو دمج معايير الاستدامة في عملياته لتحقيق التطور المستدام من خلال إجراءات تتضمن تقليل البصمة البيئية وإحداث طفرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات “ESG” .

الشفافية والحوكمة

واستعرض التقرير التزام بنك بوبيان بتطبيق حوكمة قوية من خلال أداء مجلس الإدارة الخاضع للمساءلة والبيانات وأمن المعلومات والإفصاحات التي تتسم بالشفافية ونهج التحكم في المخاطر وإدراتها للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالإضافة إلى الممارسات الأخلاقية على مستوى عمليات البنك.

ويعتمد بنك بوبيان سياسة حماية واحترام حقوق المساهمين التي تقوم على مبادئ الشفافية والمساواة، بما فيها الالتزام بكافة القوانين والضوابط و التعليمات التي يخضع لها بشأن حماية حقوقهم بالإضافة إلى تبني سياسة حماية حقوق الأطراف أصحاب المصالح.

التحول الرقمي والتفوق في خدمة العملاء

وأشار التقرير إلى أن استراتيجية بوبيان نحو التحول الرقمي أظهرت استجابة سريعة تجاه النمو المتصاعد لحلوله وخدماته المصرفية التي من شأنها تطوير خدمة متطلبات العملاء والمتماشية مع التحول الشامل الهادف لرقمنة خدماته وفقاً لاستراتيجية ممنهجة لاسيما مع الطفرة التى شهدتها الصناعة المصرفية الإسلامية الرقمية على مستوى العالم، ليكون “أفضل بنك إسلامي في مجال الخدمات المصرفية الرقمية” على مدار آخر 9 سنوات متتالية.

وتمكن بوبيان بخطوات مدروسة أن يكون ضمن أوائل المؤسسات المالية الإسلامية التي تعتبر أن التحول الرقمي هو نقطة ارتكاز للتوسع الإقليمي وتطوير نطاق البنية التحتية الرقمية، لترتفع نسبة العملاء من مستخدمي تطبيق البنك على الهواتف الذكية من الأفراد إلى 73% و 72% من عملاء الشركات.

وأكد التقرير التزام بنك بوبيان ببذل قصارى الجهد لتقييم تجربة العميل وتطويرها حيث واصل بنك بوبيان تصدره خدمة العملاء في الكويت بحصوله على جائزة “أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء” للعام الرابع عشر على التوالي منذ عام 2010 لتعكس الجائزة التزام البنك باتباع أفضل المعايير الدولية في خدمة العملاء الأمر الذي يؤكد قوة المركز الريادي لبوبيان وإسهاماته الاستثنائية والمميزة في هذا المجال بين مؤسسات القطاع المالي الكويتي.

القيادة والشمول في دعم موارده البشرية

كما تضمن التقرير عرضاً لدور البنك وسعيه المستمر في تهيئة بيئة عمل تتميز بالشمول والتفاعل لموظفيه كونهم المحرك الأساسي للنجاح المتواصل الذي يشهده البنك من خلال تبني مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج التدريبية بالتعاون مع أعرق المؤسسات العالمية وأبرز الخبراء المتخصصين في التدريب لتعزيز وتطوير أهم المسارات الوظيفية وسُبل التطور المهني وسط بيئة عمل استثنائية، ليصل عدد الموظفين الحاصلين على برامج تدريبية متخصصة إلى 81.3%.

ويحرص بوبيان على توفير مهاماً وظيفية متكافئة ومتساوية لجميع كوادره الوطنية من الرجال والنساء لضمان تحقيق مبدأ المساواة، وفيما يتعلق بتمكين المرأة في المناصب القيادية، وصلت نسبة العاملات في البنك إلى 13.98% فيما ارتفعت نسبة التكويت على جميع المستويات الوظيفية إلى 70%، مع تحقيق نسبة تكويت بلغت 89.5% على مستوى الإدارة العليا، كما حصلت الكوادر النسائية في BLME على نسبة بلغت 68% من الترقيات وبلغت نسبة الموظفات إلى 46%.

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

كما تضمن التقرير جزءاً خاصاً حول التزام بنك بوبيان بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الاقتصاد الكويتي من خلال باقة من منتجات وخدمات تلبي احتياجات عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما جعل كلاً من مؤسستي يورومني العالمية وأيضاً مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية تمنح البنك جائزتي أفضل بنك للخدمات المصرفية لقطاع الأعمال” و “أفضل بنك في الخدمات المصرفية الرقمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة” على مستوى الكويت تقديراً لإنجازاته خلال السنوات الأخيرة ومساهمته المميزة في وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على خارطة الاقتصاد المحلي من خلال تزوديهم بخدمات سلسة تلبي احتياجات أعمالهم.

المسؤولية الاجتماعية

لعل أبرز ما يميز برنامج المسؤولية الاجتماعية في بنك بوبيان هو التنوع في المجالات التي يتناولها ودعمها بصورة واضحة من خلال مساهماته المختلفة والأعمال التطوعية والخيرية التى يرمي من خلالها إلى ترسيخ مبدأ ضرورة المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص لتحقيق الاستدامة في مختلف مجالات الأعمال.

وقد عكست استراتيجية المسؤولية الاجتماعية في 2023 إلتزام بوبيان تجاه وضع معايير خاصة تستهدف تحقيق تواصل مستمر مع عملائنا وموظفينا وغيرهم يؤثر إيجابياً وبصورة هادفة على مسيرة البنك وتطويرها لتحقيق نمو مستدام.

الاستدامة البيئية

سلط التقرير الضوء على جهود بوبيان نحو قياس وتطبيق ممارسات مستدامة من شأنها تقليل بصمة الانبعاثات الكربونية والطاقة واستهلاك الماء وتوليد النفايات، وقد تم وضع خططٍ واضحة للمساهمة في معاجة هذا الظواهر.

ونجح البنك في إنشاء 22 محطة شحنة للسيارات الكهربائية مع مواقف سيارات مخصصة لها في مقر بنك بوبيان الجديد، بالإضافة إلى تقديم عروض وخصومات حصرية لشراء السيارات الكهربائية، وهو ما يوضح رؤية البنك تجاه الإدارة البيئية والتشجيع على التوعية البيئية والالتزام بالاستدامة البيئية.

وعلاوةً على جهود تقليل الانبعاثات، أدت مبادرات Lean إلى تخفيض استهلاك الأوراق بعدد يتجاوز 145,000 ورقة خلال العام، كما تم توفير 3,432 ورقة من خلال مبادرة الجهاز اللوحي لمسؤولي الخدمات المصرفية.

ونجح البنك في تخفيض انبعاثات النطاق الثالث “Scope III Emissions” الناتجة من تنقل الموظفين بنسبة 3%، لتنخفض الانبعاثات بمعدل 0.025طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون لمبادرة إعادة تدوير الأوراق.