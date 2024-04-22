التجارة: غلق 6 محال تجارية بالأمر المباشر في الجهراء

أغلقت إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة 6 محلات في منطقة الجهراء من أصل 7 محال بالأمر المباشر، لقيامها بعرض بضائع مقلدة اشتملت على حقائب وملابس وأحذية وإكسسوارات لعلامات تجارية عالمية تخضع للرقابة القانونية.

وذكر الوزارة في بيان لها أن إغلاق المحال يأتي في إطار جهود مكافحة الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لافتاً إلى أن المضبوطات تقدر بـ 4550 قطعة، وتمت إحالة القائمين على المحلات إلى النيابة التجارية، لاستكمال الإجراءات القانونية وتوقيع الجزاءات القانونية ضدهم.

وأضاف البيان أن الكويت تم رفع اسمها من الدول الأكثر انتهاكاً للملكية الفكرية بسبب تشدد إدارة الرقابة التجارية في ضبط من يتاجرون بالسلع المقلدة، وإحالتهم إلى القضاء وحجز وإتلاف السلع المقلدة نظراً لاضرار جرائم التقليد والقرصنة على الاقتصاد وصحة الإنسان وسلامته.