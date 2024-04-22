الصحة: مراجعة دورية لبرنامج التحصين الوطني وتحديثه وفق آخر المستجدات العلمية في العالم

أكدت وزارة الصحة اليوم الاثنين الحرص على المراجعة الدورية لبرنامج التحصين الوطني وتحديثه من خلال اللجان المختصة بمشاركة متخصصين من الكوادر الوطنية بما يتوافق مع آخر المستجدات العلمية بهذا الشأن والوضع الوبائي وانتشار الأمراض في العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة بالتكليف الدكتور منذر الحساوي خلال افتتاح أسبوع التمنيع الوطني تحت شعار (أبناؤنا أمانة فلنحافظ عليها) الذي يتضمن فعاليات علمية وتوعوية متعددة على مدى أسبوع كامل لمختلف فئات المجتمع.

وقال الحساوي إن هذا الأسبوع يتزامن مع أسبوع التمنيع العالمي الذي تحتفل به مختلف الدول وبالإنجازات المتعددة والمتحققة بهذا الشأن كما يصادف هذا العام الذكرى الخمسين لبرنامج التحصين الموسع المعروف باسم EPI الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية العام 1974.

وأوضح أن الأسبوع يتضمن مؤتمرا علميا يتناول أحدث المستجدات العلمية وآخر ما توصل إليه الطب الحديث في مجال الوقاية من الأمراض عبر التمنيع ودوره في درء المخاطر التي تفتك بالبشرية جراء الإصابة بالأمراض المعدية الخطيرة.

وذكر أن العالم حقق إنجازات متعددة في مجال التمنيع بدءا من القضاء التام على مرض الجدري العام 1979 ثم القضاء على مرض شلل الأطفال في معظم دول العالم ومنها الكويت التي تم إدراج طعم شلل الأطفال فيها العام 1963 وتم تسجيل آخر حالة إصابة في الكويت العام 1986.

ولفت الحساوي إلى انخفاض معدلات الإصابة بالعديد من الأمراض الأخرى بمعدلات كبيرة جدا مثل داء الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف وفيروس الروتا المسبب للإسهال والالتهاب الرئوي والسحايا وغيرها منذ أن تم تدعيم برنامج التحصين في الكويت بتلك الطعوم.

وأشار إلى أن البشرية استطاعت بتضافر الجهود كافة دحر وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19) والعودة إلى الحياة الطبيعية بعد تلك التجربة العصيبة التي مرت على العالم.