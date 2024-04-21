وزير الخارجية التركي يعلن أن أردوغان سيوقع خريطة طريق استراتيجية خلال زيارته العراق

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الاحد أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيوقع خلال زيارته بغداد يوم غد الاثنين اتفاقية إطار استراتيجي تعد بمنزلة خريطة طريق للعلاقات الثنائية.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي إن “الاستعدادات اكتملت وتم التوصل إلى تفاهمات مبدئية لتوقيع أكثر من 20 اتفاقية خلال زيارة الرئيس أردوغان للعراق ومن المخطط له التوقيع على اتفاقية إطارية استراتيجية ستشكل خريطة طريق للعلاقات الثنائية”.

وأضاف أن تركيا تعتزم تطوير التعاون مع العراق في مختلف المجالات بما فيها مكافحة “الإرهاب”.

وأشار فيدان إلى أن “مثل هذا التعاون مهم للأمن الإقليمي حيث ستصبح العلاقات بين العراق وتركيا مثالية في منطقتنا”.

يذكر أن أردوغان يزور العراق للمرة الأولى منذ 12 عاما ومن المقرر أن يبحث الطرفان خلال المحادثات التي ستجري في بغداد وأربيل القضايا الاقتصادية إلى جانب مناقشة إنشاء مركز عمليات مشترك لمكافحة الإرهاب وقواعد تركية دائمة في شمال العراق بعمق 30-40 كلم ومنطقة أمنية في مناطق (هاكورك) و(متينا) و(زاب) و(غارا) حيث توجد قواعد رئيسة لحزب العمال الكردستاني.