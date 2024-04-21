العاهل الأردني يؤكد ضرورة حماية المدنيين في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد ضرورة حمايةالمدنيين في قطاع غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية ومواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن الملك عبدالله حذر خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من خطورة التصعيد في المنطقة الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.

ودعا العاهل الأردني المجتمع الدولي الى تكثيف الجهود للتوصل إلى إيقاف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع مشيرا إلى العواقب الخطرة لهجوم الاحتلال الإسرائيلي على رفح.