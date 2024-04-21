زيلينسكي: المساعدة الأميركية تُظهر أن أوكرانيا لن تكون “أفغانستان ثانية”

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إن قرار مجلس النواب الأميركي بتخصيص 61 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا بعد طول انتظار يُظهر أن بلاده لن تصبح “أفغانستان ثانية”.

وصادق مجلس النواب الأميركي السبت على أحدث حزمة ضخمة من المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا بينما تكافح الأخيرة لصد القوات الروسية الغازية.

أضاف زيلينسكي في مقابلة مع برنامج “فايس ذا برس” على شبكة “ان بي سي” أن “هذه المساعدة ستقوّي أوكرانيا وترسل إشارة قوية إلى الكرملين مفادها أنها لن تكون أفغانستان الثانية”.

وأكد أن “الولايات المتحدة ستبقى مع أوكرانيا لحماية الأوكرانيين و…الديموقراطية في العالم”.

غزا الاتحاد السوفياتي أفغانستان عام 1979، ما أدى إلى اندلاع تمرد في حقبة الحرب الباردة، حيث قامت الولايات المتحدة بتمويل وتسليح المجاهدين الذين طردوا القوات الروسية بعد عقد من الزمن.

ثم غرقت أفغانستان في حرب أهلية قبل أن تستولي حركة طالبان المتشددة على السلطة وتحكم من عام 1996 حتى 2001.

وفي ذلك العام، أدى قرار طالبان بمنح تنظيم القاعدة ملاذا إلى غزو الولايات المتحدة لأفغانستان في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر، وتبع ذلك ظهور تمرد آخر.

وبعد نحو 20 عاما، انسحبت الولايات المتحدة من أفغانستان تاركة القوات الأفغانية منهكة مع عودة طالبان إلى كابول للاستيلاء على السلطة مرة أخرى.

وأشار زيلينسكي إلى أن بعض قواته “منهكة” أيضا.

وقال “نحن بحاجة إلى استبدالهم. لكن هذه الألوية الجديدة يجب أن تمتلك المعدات”.

وكانت مشاريع القوانين التي تم إقرارها السبت ثمرة أشهر من المفاوضات الحادة والضغوط من حلفاء الولايات المتحدة والنداءات المتكررة من زيلينسكي.

والولايات المتحدة هي الداعم العسكري الرئيسي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، لكن الكونغرس ظل منذ نحو عام ونصف عام يماطل في إقرار حزمات مساعدة جديدة بسبب مشاحنات بين الحزبين الرئيسيين.

وأدى التأخير في تخصيص المساعدات إلى إضعاف كييف في ساحة المعركة، حيث أصبحت القوات الأوكرانية أقل تسليحا وافتقرت بشكل خاص إلى الذخائر.

ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ إقرار مشاريع القوانين ثم توقيعها من قبل الرئيس جو بايدن الذي تعهد القيام بذلك على الفور، كما أن البنتاغون أكد أنه سيتحرك بسرعة لإيصال المساعدات إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي “نحن حقا بحاجة الى أن نصل بهذا إلى نقطة النهاية”.

أضاف “نريد أن ننجز الأمور بأسرع وقت ممكن حتى نتمكن من الحصول على بعض المساعدات الملموسة للجنود على خط المواجهة في أسرع وقت، وليس في غضون ستة أشهر أخرى”.