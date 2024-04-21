الجامعة العربية توقع اتفاقية تعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

وقعت جامعة الدول العربية ممثلة بقطاع الشؤون الاجتماعية إدارة المرأة اليوم الاحد اتفاقية تعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة خاصة بخطة عمل عام 2024 لتنفيذ برامج التعاون بين الجانبين.

وذكرت الجامعة العربية في بيان أن الاتفاقية وقعها كل من الأمين العام المساعد للجامعة رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة والمديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في المنطقة العربية الدكتورة سوزان ميخائيل.

وأشادت أبو غزالة بالتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية خاصة بخطة العمل لعام 2024 لتنفيذ برامج التعاون بين الجانبين الذي بدأ بتوقيع مذكرة تفاهم عام 2016.

وأضافت أن التعاون بين الجانبين يتم من خلال برامج مختلفة هي جزء من تعاون بدأ مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ إنشائها ومن أهم هذه البرامج برنامج المرأة والأمن والسلام وهو من البرامج الناجحة التي تم من خلالها وضع استراتيجية المرأة العربية للأمن والسلام.

وأشارت أبوغزالة إلى أنه توجد ملفات تعاون أخرى مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشمل ملف مناهضة العنف ضد المرأة وهناك تعاون في الملفات السياسية وسوف نبدأ معها تعاونا في الملف الاقتصادي.

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وأعربت عن سعادتها لوجود امرأة عربية هي الدكتورة سيما بحوث على رأس هيئة الأمم المتحدة للمرأة لأول مرة.

وقالت أبوغزالة إن المرأة الفلسطينية على رأس أولويات جامعة الدول العربية بجميع قطاعاتها ومنها قطاع الشؤون الاجتماعية مشيرة إلى أن الجامعة ستشهد خلال الايام المقبلة سلسلة من الاجتماعات بشأن تداعيات الحرب على غزة ومنها تداعياتها على المرأة العربية.

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وأضافت أن الجامعة العربية تعطي أولية لملف المرأة في مناطق النزاعات حيث عملت مع مفوضية اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة على وضع استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة في مناطق اللجوء.

من جهتها أعربت الدكتورة ميخائيل عن اعتزازها بالتعاون مع الجامعة العربية الذي بدأ عام 2016 وتعمق خلال السنوات الماضية.

وأشارت إلى معاناة المرأة في مناطق النزاع في المنطقة خاصة ما يحدث في غزة حيث أدى عدوان الاحتلال الاسرائيلي الى مقتل عشرة آلاف امرأة.

وأعربت عن شكرها للسفيرة هيفاء أبو غزالة على دورها في دعم قضايا المرأة بالمنطقة العربية مشيرة إلى تحقيق إنجازات كبيرة في ملف المرأة بين الأمم المتحدة والجامعة العربية مثل شبكات وسيطات السلام ولجنة الطوارئ وتوسيع التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.

‏وأضافت أنه رغم التحديات التي تواجه قضايا المرأة في المنطقة فإن هناك فرصا سانحة وهي الفرص التي نسعى للاستفادة منها بالتعاون مع الجامعة العربية.