بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 60.01 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 60.01 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 01ر60 نقطة ليبلغ مستوى 13ر7057 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 86ر0 في المئة.

وتم تداول 2ر256 مليون سهم عبر 12865 صفقة نقدية بقيمة 5ر64 مليون دينار (نحو 7ر196 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 60ر39 نقطة ليبلغ مستوى 13ر5875 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 68ر0 في المئة من خلال تداول 5ر117 مليون سهم عبر 4290 صفقة نقدية بقيمة 6ر10 مليون دينار (نحو 3ر32 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 31ر68 نقطة ليبلغ مستوى 30ر7711 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 89ر0 في المئة من خلال تداول 6ر138 مليون سهم عبر 8575 صفقة بقيمة 8ر53 مليون دينار (نحو 09ر164 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 45ر15 نقطة ليبلغ مستوى 19ر5735 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 27ر0 في المئة من خلال تداول 8ر105 مليون سهم عبر 3257 صفقة نقدية بقيمة 9ر9 مليون دينار (نحو 19ر30 مليون دولار).

وكانت شركات (ميدان) و(جياد) و(سينما) و(المعدات) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطنية) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (عمار) و(العقارية) و(الإماراتية) و(النخيل) الأكثر انخفاضا.