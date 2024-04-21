بنك الخليج يفتح باب التسجيل في النسخة الثالثة من مسابقة “الداتاثون”

بعد النجاح الكبير للنسختين السابقتين، أعلن بنك الخليج عن فتح باب التسجيل في النسخة الثالثة لمسابقة ” الداتاثون” لعام 2024، والتي تقام يوم 11 مايو المقبل، في المركز الثقافي لجامعة الكويت – الشدادية، مع تقديم جوائز قيمة للفائزين في مختلف فئات المسابقة وهي،” نمذجة البيانات ” و” تصور البيانات ” والذكاء الاصطناعي ” GenAI “.

وبهذه المناسبة، قالت رئيس وحدة التحول الرقمي والابتكار في بنك الخليج السيدة / مي العويش:” بعد نجاح البنك في إطلاق أول مسابقة داتاثون في الكويت عام 2022، والاقبال الكبير على المشاركة في النسخة الثانية، نعتزم اتاحة الفرصة لشرائح عمرية جديدة في النسخة الجديدة من خلال تخفيض الحد الأدنى لسن المشاركين من 18 إلى 16 عاماً، مع السماح لهم بالتسجيل في جميع المسارات، وكذلك تقديم مسار الذكاء الاصطناعيGenAI لأول مرة.

وأضافت: يتيح البنك فرص المشاركة لطلاب الجامعات وحديثي التخرج الباحثين عن فرص تدريبية عالية المستوى في مجال تحليل البيانات والبرمجة، وكذلك طلاب المدارس الثانوية فوق 16 عاماً. كما يمكن لكل عشاق البيانات من الأفراد ذوي الخبرة في تحليل البيانات، وحتى عامة الناس المهتمين بعلم البيانات.

وتابعت: تماشياً مع رؤية الكويت 2035 في امتلاك رأس مال بشري مبدع، وانطلاقاً من رؤية بنك الخليج الهادفة إلى ترسيخ مكانته كبنك للمستقبل، يلتزم البنك بتسخير كل امكانياته في نشر ثقافة علم البيانات في المجتمع، وتشجيع الشباب على بناء مهاراتهم في مجال البيانات، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للكويت.

جانب من فعاليات النسخة السابقة

وذكرت أن بنك الخليج باعتباره بنك رائد في مجال البيانات والخدمات الرقمية في الكويت، يحرص على توفير فرص مثالية لتعزيز مجتمع التكنولوجيا المحلي، من خلال إقامة مثل هذه المسابقات النوعية، وما يسبقها من ورش عمل تعليمية، بمشاركة مجموعة مميزة من الخبراء في مجال البيانات.

وبينت أن ورش العمل التعليمية التي تبدأ قبل بداية المسابقة بثلاثة أيام ، تشمل “تصور البيانات” باستخدام Tableau، و”نمذجة البيانات” باستخدام Python والذكاء الاصطناعي GenAI، وذلك بهدف تزويد منشئي المحتوى بالبيانات والمهارات التحليلية اللازمة للإبداع والنجاح، حيث يجتمع المشاركون لحل مشاكل البيانات العملية من خلال تطبيق أدوات وتقنيات علم البيانات.

يذكر أن الراغبين في المشاركة يمكنهم التسجيل من خلال الرابط e-gulfbank.com/datathon.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.