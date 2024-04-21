استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بمدينة الخليل

استشهد شابان فلسطينيان صباح اليوم الاحد برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي بالقرب من مفترق قرية (بيت عنون) شمال شرق مدينة (الخليل) جنوب الضفة الغربية.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية في بيان انها بلغت وزارة الصحة باستشهاد مواطنين اثنين برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانيهما وهما محمد جبارين (19 عاما) وموسى جبارين (18 عاما).

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاه شابين ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول إليهما.

يأتي ذلك في وقت أعلنت حركة (فتح) الاضراب الشامل في الضفة الغربية حدادا على أرواح 14 شهيدا في مخيم (نور شمس) بمدينة (طولكرم) وشهداء قطاع غزة.