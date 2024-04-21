قتيلان وستة جرحى في إطلاق نار في مدينة ممفيس الأميركية

قتيلان وستة جرحى في إطلاق نار في مدينة ممفيس الأميركية

قتل شخصان وأصيب ستة آخرون بجروح السبت في حادث إطلاق نار وقع خلال احتفال في مدينة ممفيس الأميركية، على ما أفادت الشرطة المحلية.

وكتبت شرطة المدينة الواقعة في ولاية تينيسي (جنوب شرق) على موقع إكس أنه تم العثور على قتيلين في موقع إطلاق النار فيما نقل أحد الجرحى إلى المستشفى “في حال حرجة”.

وجرى إطلاق النار خلال احتفال غير مرخص في الحي شارك فيها 200 إلى 300 شخص قرب منتزه أورنج ماوند، بحسب الشرطة.

وغالبا ما تحصل حوادث إطلاق نار في الولايات المتحدة التي تسجل واحدة من أعلى نسب الوفيات نتيجة الاسلحة النارية بين الدول المتطورة نتيجة انتشار الأسلحة الفردية بأعداد تفوق التعداد السكاني في ظل سهولة اقتنائها.

ويمتلك ثلث البالغين الأميركيين سلاحا ناريا واحدا على الأقل، ويعيش حوالى نصف البالغين في منزل يحتوي على سلاح ناري.