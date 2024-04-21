شرطة مدينة ممفيس

قتيلان وستة جرحى في إطلاق نار في مدينة ممفيس الأميركية

21 أبريل، 2024
0 37 دقيقة واحدة

قتل شخصان وأصيب ستة آخرون بجروح السبت في حادث إطلاق نار وقع خلال احتفال في مدينة ممفيس الأميركية، على ما أفادت الشرطة المحلية.

وكتبت شرطة المدينة الواقعة في ولاية تينيسي (جنوب شرق) على موقع إكس أنه تم العثور على قتيلين في موقع إطلاق النار فيما نقل أحد الجرحى إلى المستشفى “في حال حرجة”.

وجرى إطلاق النار خلال احتفال غير مرخص في الحي شارك فيها 200 إلى 300 شخص قرب منتزه أورنج ماوند، بحسب الشرطة.

وغالبا ما تحصل حوادث إطلاق نار في الولايات المتحدة التي تسجل واحدة من أعلى نسب الوفيات نتيجة الاسلحة النارية بين الدول المتطورة نتيجة انتشار الأسلحة الفردية بأعداد تفوق التعداد السكاني في ظل سهولة اقتنائها.

ويمتلك ثلث البالغين الأميركيين سلاحا ناريا واحدا على الأقل، ويعيش حوالى نصف البالغين في منزل يحتوي على سلاح ناري.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
21 أبريل، 2024
0 37 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

موسكو: المساعدة الأميركية لأوكرانيا واسرائيل وتايوان “ستفاقم الأزمات العالمية”

20 أبريل، 2024

مصرع 58 شخصا على الأقل في حادث غرق في بانغي

20 أبريل، 2024

كوريا الشمالية تختبر “رأسا حربيا كبيرا جدا”

20 أبريل، 2024

أمين عام الأمم المتحدة يحذر من “دائرة الانتقام الخطيرة” في الشرق الأوسط

19 أبريل، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى