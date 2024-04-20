المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا

موسكو: المساعدة الأميركية لأوكرانيا واسرائيل وتايوان “ستفاقم الأزمات العالمية”

20 أبريل، 2024
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اعتبرت موسكو السبت ان المساعدة الاميركية لاوكرانيا واسرائيل وتايوان والتي وافق عليها مجلس النواب الاميركي “ستفاقم الازمات العالمية”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر تلغرام ان “تقديم الولايات المتحدة مساعدة عسكرية الى اوكرانيا واسرائيل وتايوان سيفاقم الازمات العالمية: ان المساعدة العسكرية لنظام كييف هي دعم مباشر للانشطة الارهابية. في تايوان، انها تدخل في الشؤون الداخلية للصين. في اسرائيل انها طريق مباشر نحو تدهور غير مسبوق للوضع في المنطقة”.

المصدر
أ ف ب
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20 أبريل، 2024
0 34 أقل من دقيقة

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