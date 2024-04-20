البرلمان العربي ينتقد ازدواجية المعايير الغربية تجاه العدوان على غزة

انتقد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم السبت “ازدواجية المعايير” الغربية تجاه العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودعا العسومي أمام أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث إلى العمل على إصلاح منظومة القوانين الدولية ومواثيق عمل المنظمات الدولية.

وأوضح أنه رغم صدور قرار دولي ملزم من مجلس الأمن للمرة الأولى بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان فإن الكيان المحتل الذي لا يعرف سبيلا للأخلاق والإنسانية لم يلتزم بالقرار الأممي ولم يحترم حرمة الشهر المعظم بل واصل ارتكاب مجازره الوحشية ضد المدنيين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

كما استنكر العسومي عجز مجلس الأمن الدولي قبل يومين عن إصدار قرار لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة بسبب استخدام واشنطن لحق النقض (فيتو).

وتناول العسومي كذلك حالة التوتر وعدم الاستقرار التي تشهدها العديد من دول المنطقة على مدار الأشهر الماضية بالتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي الغاشم على غزة.

وفيما يتعلق بالسودان حذر العسومي من خطورة تطورات الأوضاع هناك خاصة أنها تزداد سوءا بسبب استمرار أعمال القتل والتدمير مما تسبب في تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية وبسببها حذر برنامج الأغذية العالمي في مارس الماضي من حدوث أكبر أزمة جوع في العالم إذا لم تتوقف الحرب الدائرة بالسودان.

ودعا إلى ضرورة أن يكون للدول العربية دور أكبر في حل الأزمة السودانية بما يحافظ على وحدة ترابها الوطني ووحدة جيشها ويضع حدا للانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها الميليشيات الخارجة عن القانون بالسودان.

وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية أكد العسومي أن البرلمان العربي يدعم بكل قوة كافة المساعي العربية التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي نهائي وشامل للأزمة اليمنية بما يحافظ على وحدة اليمن وسيادته.

وأشار العسومي في هذا الصدد الى أهمية أن يستند الحل السياسي في اليمن إلى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

وحول التطورات في ليبيا جدد العسومي الدعوة إلى الليبيين لإعلاء المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي والمضي قدما نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية واستكمال الاستحقاقات التي تقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا.

وأعرب عن ثقته بأن القمة العربية المقبلة بالبحرين ستساهم في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتنسيق الجهود العربية المشتركة للتوصل إلى حلول عربية ناجعة لما تواجهه منطقتنا من أزمات ما تزال مستعصية على الحل.

وتقدم رئيس البرلمان العربي إلى سلطنة عمان قيادة وبرلمانا وحكومة وشعبا بخالص التعازي في ضحايا السيول والأمطار التي وقعت مؤخرا وأسفرت عن وقوع ضحايا ومصابين.