وفاة رائد الفضاء السوري محمد فارس ثاني عربي يصعد إلى الفضاء

توفي مساء أمس الجمعة اللواء محمد فارس، أول رائد فضاء سوري، الذي رافق عام 1987 رائدي فضاء روسيين إلى محطة الفضاء السوفياتية “مير”.

وجاءت وفاة فارس، وهو لواء منشق عن نظام بشار الأسد، بأحد مستشفيات مدينة غازي عنتاب التركية بعد معاناة مع المرض.

أعلن الائتلاف الوطني المعارض وناشطون سوريون وفاة فارس الجمعة عن عمر ناهز 73 سنة، ووصفه بـ”فقيد سوريا”، مشيراً إلى أنه انحاز إلى الثورة السورية بعيد اندلاعها عام 2011 ولم يغير موقفه حتى رحيله.

ونعى صحافيون وسياسيون سوريون فارس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبوا عن مناقبه وتحدثوا عن الذكريات المرتبطة به، لا سيما أنه كان أول سوري يصعد إلى الفضاء والوحيد.

وفي تصريحات لوسائل إعلام، أكد أحد المقربين من اللواء السوري وفاته، وقال إنه كان قد أصيب بوعكة صحية منذ نحو ثلاثة أسابيع، وأضاف أن الوعكة الصحية ألمت به بعد مضاعفات عمل جراحي في شرايين القلب.

واللواء فارس من مواليد مدينة حلب عام 1951، وكان صعد للفضاء ضمن برنامج الفضاء السوفياتي في مركبة “سويوز M3” للمحطة الفضائية “مير” في تاريخ الـ22 من يوليو (تموز) 1987.

ورافقه في الرحلة اثنان من رواد الفضاء الروس ضمن برنامج للتعاون في مجال الفضاء بين سوريا والاتحاد السوفياتي.

وإضافة إلى كونه السوري الأول الذي يصعد للفضاء فإن فارس هو العربي الثاني الذي خاض هذه الرحلة بعد السعودي سلطان بن سلمان آل سعود.

وكان فارس انشق عن نظام الأسد في بدايات الثورة السورية عام 2012، وأعلن انضمامه ودعمه مطالب السوريين الثائرين.

ومع ذلك لم ينخرط في أي نشاط مسلح، وفضل الإقامة بين مدينتي إسطنبول وغازي عنتاب، ومنحته تركيا جنسيتها.

وكان فارس طياراً مقاتلاً على الطائرة “ميغ 21″، كما كان مدرباً للطيران، قبل أن يتم اختياره لتمثيل سوريا إلى الفضاء الخارجي.

وشارك رائد الفضاء الراحل في التظاهرات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد في بداية الثورة واستدعته الأجهزة الأمنية ليقرر على أثر ذلك مغادرة البلاد واللجوء إلى تركيا.