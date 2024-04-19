الدوري الإسباني: بلباو يفرط بنقطتين ثمينتين

فرط أتلتيك بلباو، المتوج بلقب الكأس، بنقطتين ثمينتين لصراعه مع أتلتيكو مدريد على المركز الرابع، وذلك بتعادله مع ضيفه الجريح غرناطة 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ضد فريق لم يحقق سوى فوز واحد في آخر 12 مباراة قبل زيارته الجمعة الى سان ماميس، وجد بلباو نفسه متخلفاً منذ الدقيقة السادسة بهدف جاء بالنيران الصديقة عبر الدولي الغاني إينياكي وليامس الذي حول الكرة بالخطأ في شباك فريقه.

وبعدما نجح خوركا غوروسيتا في إدراك التعادل لفريق المدرب إرنستو فالفيردي في الدقيقة 24، بقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية، ليكتفي بلباو بالتعادل الثاني توالياً ومن دون فوز لمرحلة ثالثة على التوالي، وذلك قبل مواجهته المرتقبة السبت المقبل ضد أتلتيكو مدريد الذي يتقدم في المركز الرابع على منافسه الباسكي بفارق ثلاث نقاط قبل زيارته الأحد لملعب ألافيس.